Mostra de Joalheria é realizada no Centro Histórico de Salvador

Será realizado entre os dias 12 e 22 de março, a I Mostra de Joalheria, promovida pelo Centro Gemológico da Bahia (CGB). A exposição terá visitação gratuita, das 9h às 17h, e disponibilizará os trabalhos de ex-alunos, que poderão expor e vender pedras lapidadas, joias e adornos. O espaço fica localizado na Ladeira do Carmo, no Centro Histórico.

Além da exibição das joias, o público presente poderá escolher o melhor joalheiro do evento, através do concurso Joia da Bahia.

Segundo a coordenadora do CGB, Mônica Correa, o objetivo inicial é exibir através destes trabalhos, a riqueza mineral do estado, além de fomentar o segmento de joias e divulgar os projetos de novos joalheiros. "É importante que se promovam ações para divulgar um segmento que fomenta emprego e renda no estado. A produção da joalheria artesanal conta ainda com a força da identidade cultural baiana, que pode e deve ser incorporada ao trabalho do artesão", comenta.

Em parceria com o Senai, o CGB promove cursos de formação e aperfeiçoamento em joalheria. As aulas permitem qualificar novos profissionais na área e apoiar esse segmento na Bahia. O estado possui destaque por ser um dos maiores produtores brasileiros de gemas e metais preciosos.

