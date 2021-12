Mostra de fotografia Mar recebe visitas até 7 de março

A 6ª edição do Salão de Fotografia Mar, realizada pela Marinha do Brasil, apresenta 30 fotos selecionadas entre um total de 122 trabalhos inscritos. A mostra tem como proposta mostrar o olhar diferenciado do fotógrafo ao universo marítimo. A exposição pode ser conferida até o dia 7 de março, de segunda a sábado, das 9h às 22h; e das 13h às 21h, aos domingos, no Shopping Bela Vista, localizado no Cabula, em Salvador. A entrada é franca.

Os fotógrafos Marcelo Reis, Lucia Cavalcanti, e Rogério Ferrari foram responsáveis pela escolha dos trabalhos que compõem a mostra. Na exposição, imagens coloridas e em preto e branco registradas em diferentes regiões da Bahia dominam o salão.

adblock ativo