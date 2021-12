Mostra de Fátima Tosca expressa seu dia a dia na arte

Do lado de fora da janela do atelier, o jardim inspira a artista diante da tela em branco. É só esperar um tempo e as cores vão surgindo também do lado de dentro.

Foi assim que a artista plástica Fátima Tosca criou O Parque, Um Circo e Muitos Jardins, sua exposição que entra em cartaz nesta quinta-feira, 28, à noite, na MCR Galeria de Arte (Ondina).

Na mostra, Fátima expõe 33 trabalhos, todos produzidos a partir de óleo acrílico sobre tela. Como o próprio título da mostra esclarece, ela pintou parques de diversão, artistas do circo e muitos jardins.

Ao contrário do que possa parecer, a relação de Fátima com essa abordagem não se remete logo à infância. Fala, antes, do que ela vive em seu dia a dia na arte. E do que ela pensa, naturalmente.

"É um repertório lúdico composto de elementos que escolhi para expressar minhas ideias. O aviãozinho, por exemplo, lembra as voltas que a vida é capaz de dar", ela afirma.

Memória

Para Fátima, a arte se expressa como reconstrução da realidade. "Vou me inspirando nas coisas que vou vivendo, é exatamente assim", ela diz. O próprio jardim da casa onde mora desde a infância é grande inspiração para Fátima. Lá, estão as cores e texturas que a artista leva para as telas. "Talvez a memória da infância esteja aí: de nunca ter saído da casa onde eu cresci".

Baiana de Salvador, Fátima começou a carreira artística aos 16 anos e hoje tem obras em coleções particulares no mundo inteiro e em museus como o dos Povos Vlkerkunde, de Frankfurt.

Fátima conta que segue para o atelier ainda de manhã cedinho, e só sai à noite. "Gosto de ficar sem ser interrompida. Fico sem querer me desligar, é uma sensação do infinito".

Dentro de lá, a artista fica imersa, mas sempre percebendo o que acontece do lado de fora da janela. "Tento me apropriar dessas imagens para criar. Os passarinhos vêm até a janela aberta do atelier, pousam e vão embora. Na tela é como se eu estivesse revivendo esse mundo", afirma.

Na tela José, Maria, Ritas e Anas, por exemplo, Fátima pintou pássaros coloridos em diversos galhos de árvore. "As pessoas passam por nós, são coloridas. A ideia é mais ou menos essa".

