Mostra Dalí:A Divina Comédia é aberta nesta quarta

Uma rara oportunidade de travar contato com parte da obra de um dos gênios do século 20 se apresenta aos soteropolitanos a partir de hoje: é a mostra Dalí: A Divina Comédia, que leva à Caixa Cultural as 100 ilustrações de Salvador Dalí para o poema épico A Divina Comédia.

Escrito pelo fiorentino Dante Alighieri (1265-1321), A Divina Comédia narra sua epopeia pelas profundezas do Inferno, Purgatório e, enfim, Paraíso, em busca da amada Beatriz, guiado pelo poeta romano Virgílio.



A obra, um tesouro da cultura universal, teve muitas interpretações gráficas ao longo dos séculos, como as gravuras de Gustave Doré (1832-1883), as telas de Botticelli (1445-1510) e, claro, esta série do espanhol Salvador Dalí (1904-1989), criadas nos anos 1950, a pedido do governo italiano, na ocasião dos 700 anos de Alighieri.



"São 100 trabalhos originais de Dalí: 100 gravuras feitas a partir das aquarelas produzidas por ele, uma para cada canto do poema", conta Ania Rodriguez, uma das curadoras da mostra.



Um Dalí na maturidade

Inicialmente, o artista espanhol ia interpretar os 100 cantos em 100 aquarelas, mas depois decidiu transformá-las em gravuras - plataforma mais adequadas para a ilustração literária, além de serem reprodutíveis.



Com o auxílio de dois gravadores franceses, Raymond Jacquet e Jean Taricco, Dalí produziu uma tiragem de 500 exemplares para cada gravura. A série desta mostra, de um colecionador privado espanhol e que está em turnê pelas caixas Culturais, é a de número 238.

"Talvez a característica mais marcante desta interpretação de Dalí seja a de que ele não se prendeu ao texto de Dante", afirma Ania Rodriguez.



"Ele colocou muito de sua própria atitude artística. Vemos também um pouco da sua trajetória como artista. Até porque este foi um trabalho que ele assumiu com total maturidade", acrescenta Ania, lembrando que, quando aceitou a encomenda dos italianos, Dalí já era um artista consagrado, de quase 50 anos de idade.



A face mais conhecida do espanhol, surrealista, surge mais visível nas ilustrações do Inferno: "Aqui vemos as imagens mais surrealistas nos temas dos medos, agonias, as elaborações do subconsciente - todos fortes símbolos dalinianos do período surrealista", diz Ania.

"O Paraíso é mais equilibrado e concorda com o período posterior de Dalí, menos conhecido do grande público, mas importante, que é o Manifesto do Misticismo Nuclear", conta.



"Em A Divina Comédia, Dalí olha para sua própria carreira com um sentido de compor uma trajetória. Ele não apenas ilustra o poema de Dante: ele ilustra a si mesmo", conclui Ania.

