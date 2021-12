Mostra critica a homofobia no Irã

O Grupo Gay da Bahia (GGB) mais antiga entidade do gênero no país, vai aproveitar o jogo da seleção do Irã contra a Bósnia pela Copa do Mundo, em Salvador, na próxima quarta-feira, 25, para promover uma exposição contra a república islâmica iraniana.



O GGB resolveu inaugurar a exposição Irã, o Inferno dos Homossexuais - Exposição de Fotos sobre a Homofobia na República Islâmica do Irã na sede da entidade, no Pelourinho, no mesmo dia do jogo do Irã contra a Bósnia, das 10h às 18h.



A mostra permanecerá aberta até fim do mês de julho, mesmo após o término no Mundial, cuja final será no dia 13 do próximo mês.



Segundo o antropólogo Luiz Mott, fundador e ex-presidente do GGB, "é inaceitável que países como o Irã considerem crime o amor entre pessoas do mesmo sexo, condenando à morte os homossexuais na forca, decapitação e apedrejamento".



E prossegue: "Se houvesse entre os países participantes desta Copa do Mundo da Fifa no Brasil alguma nação que praticasse o apartheid ou a escravidão certamente seria alvo de protestos e boicote".



Mott critica a falta de vozes contra a prática no país do Oriente Médio. "Entretanto, quando se trata de matar homossexuais, persiste esse cruel complô do silêncio. Ninguém condena tamanha barbaridade", reclama.



Pena capital



Conforme o GGB, dentre os 76 países do mundo onde ainda persistem leis que condenam os homossexuais a serem torturados e presos, sete condenam à morte os amantes do mesmo sexo: Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Mauritânia, Sudão, Somália e Nigéria (apenas a região norte).



Destes, ainda de acordo com a entidade, o Irã é o "mais homofóbico", pois o ex-presidente Ahmadinejad declarou que não existem gays no país, ali ocorrendo todos os anos duas ou mais execuções de homossexuais. A homofobia é política oficial de estado, 'homofobia governamental'", divulgou a entidade.



Material



A entidade informa que, entre as fotos da exposição, serão exibidas "cenas chocantes do enforcamento em praça pública em Teerã de jovens gays, as costas ensanguentadas de vítimas de açoites e torturas.



Mas também fotos do ex-presidente Ahmadinejad beijando no rosto outros homens - o que demonstraria a contradição da cultura islâmica que convive com atos públicos de "homossociabilidade", mas condena à morte os que assumem ou são acusados de homoerotismo.



Há críticas, ainda, ao ex-presidente Lula e à presidente Dilma, pela recepção e apoio a Ahmadinejad, constando na exposição fotos e caricaturas de Lula com o ex-presidente do Irã.



Segundo Mott, em muitos países homofóbicos radicais, as autoridades religiosas muçulmanas estimulam que gays sejam submetidos a operações de mudança de sexo, "consertando" assim o abominável pecado de um homem amar outro homem. "O ultrarradical aiatolá Khomeini, inspirador ideológico do regime iraniano, apoiava as operações transexuais".



A exposição é "contra a presença do Irã na Copa e alerta para a ONU e autoridades dos países civilizados e humanistas para que protestem e boicotem o Irã e demais países homofóbicos, para que haja abolição das leis que penalizam 'o amor que não ousava dizer o nome', mas que hoje tem orgulho de sair à rua e gritar que é legal ser homossexual", finaliza Mott.

