Mostra comemora o centenário de Udo Knoff

O Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica inaugura, quarta-feira, às 14 horas, a exposição Toque de Luz - Um Novo Olhar Sobre a Obra de Udo Knoff, em comemoração ao centenário de nascimento do colecionador e artista plástico alemão que dá nome ao espaço.

A mostra apresenta cerca de 30 criações do ceramista, dentre azulejos relevados, medalhões e objetos tridimensionais como vasos, jarros e garrafas, além de instrumentos utilizados por ele na produção de suas obras. Pessoas com deficiência visual contarão com recursos para apreciar a exposição. Visitação de terça a sexta, das 12h às 18h; sábados e domingos, das 12h às 17h.

