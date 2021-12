Mostra bauhaus.foto chega a Salvador

Há quase 100 anos uma escola superior de arquitetura e design revolucionou para sempre estes campos com uma visão nova e totalmente adequada ao mundo pós-revolução industrial. Nesta quinta-feira, 12, uma exposição de fotos chega ao Instituto Cultural Brasil-Alemanha para contar um pouco mais dessa história.

bauhaus.foto, a mostra em questão, chega à cidade após passar por São Paulo e segue daqui para Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro. Traz 50 imagens-chave da lendária escola criada em 1919 por Walter Gropius em Dessau, cidade a uma hora de Berlim.

"A Bauhaus foi, no início do século 20, um dos mais influentes movimentos artísticos da modernidade europeia", resume Alfons Hug, idealizador da mostra e diretor do Instituto Goethe do Rio de Janeiro.

"(A Bauhaus) Foi escola e estilo ao mesmo tempo, além de ser uma inédita forma de interpretar o mundo e de querer melhorá-lo. Talvez foi o único momento, depois do construtivismo russo, em que arte e design iam de mãos dadas", acrescenta Alfons.

A pretensão de Walter Gropius era criar "uma arquitetura adaptada ao nosso mundo de máquinas, rádios e carros velozes" e, desta forma, projetar "desde colheres até cidades". Infelizmente, o sonho durou pouco: no mesmo ano em que assumiu o poder na Alemanha (1933), Adolf Hitler mandou fechar a escola.

"O que incomodava (ao Partido Nacional-Socialista) era o fato de a Bauhaus ser um movimento de esquerda que não se submetia às regras e ao nacionalismo do novo regime", avalia Alfons Hug. Seu legado, no entanto, ainda está muito vivo. "Acho que o melhor símbolo da arquitetura da Bauhaus é o conjunto de escola e casas em Dessau que sobreviveu até hoje. Mas a Bauhaus continua muito viva", garante Hug.

"Por exemplo, na favela de Jacarezinho (RJ), a Bauhaus de Dessau iniciou no ano 2000 um projeto para melhorar a infraestrutura da comunidade", diz. "Já no caso da fotografia e do filme da Bauhaus, pude observar, em São Paulo, um interesse muito grande por parte dos jovens artistas e dos estudantes de arte", observa.

Bauhaus na Bahia

Com curadoria de Anja Guttenberger, do Arquivo Bauhaus / Museu de Design em Berlim, a mostra constitui uma oportunidade imperdível para artistas, arquitetos, designers, estudantes e demais interessados.

"A Bauhaus foi a mais importante escola de arte moderna do mundo", opina Nivaldo Andrade, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), departamento Bahia. "Não era uma escola de arte no sentido tradicional. Ela juntava artistas de diversas vertentes: designers, pintores, arquitetos. Grandes nomes da arte e arquitetura moderna foram professores lá: Paul Klee, Wassily Kandinsky, Mies van der Rohe e, claro, Walter Gropius", enumera.

Para Andrade, o que caracterizava o estilo Bauhaus era a ortogonalidade, ou seja: "Os ângulos retos, de 90 graus. Volumes retos em formas de blocos, tetos planos. Vários blocos articulados de forma assimétrica. Até então a arquitetura era simétrica. Com a Bauhaus surgiu a assimetria", ensina.

"O edifício que temos aqui semelhante é o atual Iceia (Instituto Central de Educação Isaías Alves), no Barbalho, construído na década de 1930 por um arquiteto que estudou na Alemanha e cujo nome se perdeu", conta Nivaldo.

Já Marcos Rodrigues, doutor em arquitetura e urbanismo e professor da Ufba e da Unifacs, aponta o prédio dos Correios no Comércio como o melhor exemplo de Bauhaus na Bahia: "O Instituto do Cacau e o Iceia têm muita influência da Bauhaus, mas no prédio dos Correios eu a vejo mais evidente", opina.

"Sobre a fotografia, acredito que era uma atividade meio marginal da escola, apesar de ter um ateliê específico. Sei que faziam muitas experiências, mas confesso que não conheço muito essa produção. Por isso mesmo, esta é uma exposição muito importante", conclui.

