Mostra Aux Esprits de la Lutte será aberta sexta em Salvador

A luta é simbólica e deixa nos corpos as marcas do ambiente ao redor. De um lado, capoeiristas baianos. Do outro, dançarinos de break da Guiana Francesa. O resultado é uma batalha plástica apresentada pela exposição fotográfica "Aux Esprits de la Lutte" (Aos Espíritos da Luta, em tradução livre), que será aberta sexta-feira, 15, às 19 horas, na Aliança Francesa, em Salvador.

"Para mim, há influências entre o break e a capoeira, os dois nasceram sob condições parecidas. A capoeira nasceu em um clima de revolta no período da escravidão e o break, na Guiana Francesa, surgiu nos anos 1980 contra a violência das gangues e a repressão policial", defende o fotógrafo Philippe Roger, autor das 20 imagens que compõem a mostra.

"Utilizo os corpos para opor simbolicamente duas formas de luta. Para mim, o break é uma luta individual, uma expressão artística. Já a capoeira é uma luta à qual se deve dar muita importância, por ser uma luta que tem uma cultura, que guarda os cultos dos anciãos, que ensina muitas coisas aos jovens".

Questões sociais

Para além do trabalho estético, que o guianense diz "estar mais para a imagem do que para a fotografia", a mostra lança luz sobre questões sociais que abarcam jovens dos dois lugares.

Estrela, imagem de capoeirista baiano (Foto: Philippe Roger | Divulgação)

"Sou frequentemente interpelado por problemas enfrentados pelos jovens da Guiana Francesa. Acho que é a mesma coisa no Brasil, onde os adolescentes têm que enfrentar problemas na rua, de violência, de energia negativa", explica Roger, que veio a Salvador pela primeira vez em abril, para desenvolver o projeto a convite da Aliança Francesa.

O processo de produção começou com sessões fotográficas em estúdios da Guiana Frances e Salvador, em que Roger tem a intenção de capturar os movimentos e posturas dos corpos de praticantes de capoeira e break.

"Nas fotos, a gente não vê nada além do modelo em um fundo branco, onde eu trabalho muito a luz para valorizar o corpo. Depois, há um grande trabalho de tratamento em que eu coloco nos corpos texturas e materiais próprios dos ambientes".

Assim, o olhar do fotógrafo faz cortes fechados e dá às imagens cores e texturas que compõem a proposta de integração ao ambiente do qual os personagens fazem parte.

"Para os dançarinos de break eu utilizei materiais urbanos, grafite e metais. No caso dos capoeiristas, são materiais mais naturais relacionados aos vegetais, à madeira. Para mim, esses materiais são identitários de fato".

Réptil, trabalho com dançarino de break da Guiana Francesa (Foto: Philippe Roger | Divulgação)

Apesar da forte manipulação das imagens, o fotógrafo mantém as marcas naturais dos modelos, como cicatrizes e estrias. "Todo o trabalho mantém o equilíbrio entre imagem e fotografia para mostrar também a beleza dos corpos desses jovens. É importante para mim deixar a expressão natural do corpo".

No catálogo da exposição, Angela Lühning e Ricardo Pamfilio, pesquisadores da Fundação Pierre Verger, escrevem sobre a atualização que o olhar de Roger dá à capoeira. "As fotos da mostra representam mais um resultado da constante metamorfose da capoeira e suas possíveis interpretações e nos oferecem uma ponte conceitual e artística para compreender a atual capoeira contemporânea".

