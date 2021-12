Mostra Aproximações Contemporâneas inaugura Galeria de arte

A exposição Aproximações Contemporâneas, que conta com 27 obras de nove artistas nacionais, está aberta ao público a partir desta sexta-feira, 19, e deve ficar em cartaz até o dia 1º de junho, na Roberto Alban Galeria de Arte, localizada no bairro de Ondina, em Salvador. A entrada é gratuita.

Artistas renomados no mercado da arte, como Alexandre Mury (RJ), Paulo Whitaker (SP), Luiz Hermano (SP), Gabriela Machado (RJ), Elizabeth Jobim (RJ), Maria Lynch (RJ), Raul Mourão (NY/RJ), além dos baianos Vinícius S.A e Willyams Martins expõem suas obras no local. A mostra marca a inauguração da Roberto Alban Galeria de Arte, primeira galeria de arte contemporânea do Estado.

