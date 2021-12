Mostra apresenta trabalho de ceramistas de Irará no Pelourinho

A “Mostra Cultural: Saberes e Sabores de Irará” está em cartaz até 14 de agosto, no Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, no Pelourinho, em Salvador. As obras podem ser conferidas gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábado das 13h às 17h.

Apresentando uma mostra de cerâmica tradicional, a exposição conta ainda com fotografias de Lucy Anunciação e telas do artista plástico João Martins.

O projeto é uma proposta das curadoras Bernadete Anunciação e Lucy Anunciação e tem como propósito exaltar o trabalho desenvolvido pelas ceramistas e produtores rurais da região de Irará (a 137 km de Salvador).

