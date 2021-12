Montagem de presépios natalinos ganha exposição em museus

São Francisco de Assis, no século XIII, encontrou uma maneira de retratar o nascimento de Jesus. Na cidade de Greccio, na Itália, ele montou um presépio vivo e reviveu, assim, o momento do nascimento de Jesus.

Oito séculos depois, o belenismo, arte de montar presépios, continua a atrair adeptos. Animais, pastores, anjos, estrelas, Reis Magos, ouro, incenso, mira, São José, Maria e Jesus ganham novos significados através desses artistas.

"Devemos preparar nosso coração para quando o Menino Jesus chegar, na noite de Natal, encontrá-lo bem arrumado e com muito amor. Podemos preparar um presépio com atos de caridade, com pequenos sacrifícios, com atos de humildade e de perdão", costumava dizer Irmã Dulce para os seus voluntários. Foi assim que Iraci Lordelo, voluntária mais antiga das obras, se apaixonou pela arte do Natal.

Durante 25 anos ela montou um presépio no jardim do Memorial e junto a ele, além das figuras tradicionais, colocava todos os tipos de bonecos e animais, muitos, inclusive, de aparência incomum. "Para ela, trazer essas criaturas diferentes para o presépio era representar o ato de caridade de Irmã Dulce, que ajudava a todos e não distinguia ninguém", conta o museólogo Oswaldo Gouveia.

Iraci faleceu no início deste mês, mas fez as escolhas das peças que seriam expostas no presépio deste ano.

A tradição no Memorial se mantém e, além do belenismo de Iraci, é possível visitar o presépio que era montado pela própria beata. "O presépio de Irmã Dulce tem um caráter mais tradicional, diferente do de Iraci, que é mais lúdico", pontua Oswaldo.

Arte

Em exposição no Museu da Misericórdia, estão 46 das quase 700 obras do artista Celso Oliva. A mostra Tempo de Natal pode ser vista até o dia 7 de janeiro.

Com a paixão herdada do pai, Celso criava presépios de todos os tipos e materiais. "Ele confeccionou presépios de monte (ver foto), de caixa, de maquineta, do tamanho de uma caixa de fósforo ou imensos, com mais de dois metros de altura", conta Ana Oliva, filha de Celso.

Através da luz e da cor, o belenista contava a história do menino Jesus de uma forma única e trazia para as suas obras aqueles que amava, como a foto da sua esposa no casamento.

Para a museóloga Osvaldina Cezar, o que mais encanta nas peças de Celso é a tradição que remete ao Recôncavo baiano. "Ele traz cor, criatividade e raízes para as suas obras. Era apaixonado pela arte do belenismo e utilizava de todos os tipos de materiais em suas peças", explica.

O presépio de Celso Oliva reúne recordações pessoais, como as fotos do casamento (Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE | 20.12.2017)

Tradição

Na casa da família Ramos o Natal é sinônimo de tradição belenista. Há 35 anos Ana e Jorginho têm o hábito de montar o presépio na sala.

Ana confessa que antes não tinha muita afinidade com a data, mas que, com a chegada dos filhos, aquele hábito tornou-se um elemento de união da família e do amigos, que os presenteiam durante todo ano com peças de lugares diversos.

"Não gostava do Natal, achava que as pessoas só faziam boas ações nesta data, mas com a paixão pela montagem de presépios vi nessa arte uma forma de simbolizar o meu amor pela minha família e amigos", conta.

Na última vez que contaram as peças, chegavam a 80 presépios de lugares diferentes. A tradição perpetua-se o ano inteiro com a expectativa para a data e as lembrança dadas pelos amigos, um presépio eternamente em construção. Presépio da família Ramos reúne presentes de todas as partes do mundo (Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE | 20.12.2017)

*sob supervisão da editora Márcia Moreira

adblock ativo