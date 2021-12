Metrô recebe exposição fotográfica com imagens feitas por drones

Quem circula com frequência pelas estações de Metrô de Salvador poderá conferir uma exposição fotográfica com imagens feitas por drones. Com o tema "Sob o Sol de Salvador”, a mostra começa na próxima quinta-feira, 24, e será realizada nos espaços internos das estações de Metrô Pirajá, Imbuí e Aeroporto.

Organizada pela CCR Metrô Bahia, em parceria com a Associação Baiana de Pilotos Remotos (ABPR), a exposição fotográfica conta com 43 fotografias que retratam as belezas naturais da cidade, capturadas pelos pilotos dos drones.

A mostra ficará disponível para apreciação até o dia 8 de fevereiro. A ação integra o projeto Vem pra Cá, que promove eventos durante todo o ano nas estações de metrô da cidade.

adblock ativo