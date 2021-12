Método HDR é praticado nas áreas de arquitetura e decoração

O HDR é uma das muitas possibilidades da fotografia digital e vem sendo usada não só para registrar paisagens, mas também em fotografias para arquitetura e decoração.

"Hoje a fotografia tem infinitas possibilidades técnicas e o HDR é realmente muito interessante, permite registrar paisagens absolutamente surreais, buscar áreas mais intensas, sombras, ir além do que o olho humano enxerga", destaca o fotógrafo Nilton Souza.

Ele é um dos que utilizam a técnica americana para dar nova vida à fotografia especializada em arquitetura e decoração. "Dá para juntar a imagem do interior do apartamento ou casa com a paisagem que está do lado de fora, o céu belíssimo, a vista externa do mar ou de uma lagoa", exemplifica Souza.

Para ele, o essencial nesta área é a busca pela qualidade. "Muitas vezes as pessoas se satisfazem com o medíocre, com qualquer coisa. O HDR é um desejo do fotógrafo perfeccionista, que quer ver além do comum".

O fotógrafo Márcio Lima não utiliza a técnica, mas reconhece as vantagens: "Permite escolher as melhores partes de cada foto, montar uma só, a partir de luzes diferentes".

