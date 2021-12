Mercado Modelo recebe ambientação com fotos de Pierre Verger

O Mercado Modelo irá receber, a partir do dia 20 deste mês, uma ambientação composta por dezenas de fotografias de Pierre Verger sobre a Bahia antiga. Intitulado de "Verger no Mercado Modelo", a exposição ficará disponível até março de 2019.

No dia de abertura, das 18h às 20h, o local também receberá a cantora Márcia Short. A entrada é franca.

As imagens retratam o Porto dos Saveiros, feira de Água de Meninos, Baía de Todos-os-Santos, festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, capoeira e demais elementos que estão relacionados tanto com o Mercado Modelo quanto com a singularidade da Bahia em 1946.

adblock ativo