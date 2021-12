Mercado do Rio Vermelho recebe a exposição Carros

O Mercado do Rio Vermelho (antigo Ceasa) vai exibir, até 25 de agosto, a exposição Carros, do artista plástico Ruy Santana. Entre as 79 telas produzidas a partir da técnica com tinta acrílica, estarão alguns exemplares de automóveis clássicos, a exemplo de um Cadillac 1951, que irão compor o cenário do evento.

A exposição é um resultado de três meses de trabalho. Após pesquisar diversas marcas do universo automobilístico, modelos como Fusca, Rural, Gordini, entre outros, foram escolhidos para dar vida ao tema em telas de diversos tamanhos.

