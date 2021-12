Memorial da fotografia será inaugurado dia 29 de março

Há 20 anos, Pierre Verger (1902 - 1996) deixou a terra pela qual havia se encantado 70 anos atrás. Agora, o olhar singular do francês que captou a alma da Bahia como poucos estará ainda mais próximo de baianos e turistas.

No dia 29 de março, data em que se celebra o 467º aniversário de Salvador, a cidade vai ganhar dois novos espaços expositivos dedicados às artes visuais e instalados em locais de grande apelo turístico, à beira do mar da Barra.



O Forte de Santa Maria - Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana vai destacar a obra do francês em meio à de outros expoentes da fotografia da terra, como Aristides Alves e Mario Cravo Neto. A 300 metros dali, o Forte de São Diogo - Espaço Carybé de Artes Plásticas apresentará vida e obra do argentino radicado na Bahia.



O recorte do que será apresentado no Forte Santa Maria vai reunir a fotografia feita no estado por 80 fotógrafos baianos, nascidos ou que se estabeleceram aqui. 30% das cerca de 2200 fotos selecionadas são de Verger.



"O espaço não é sobre o fotógrafo, mas sobre a fotografia baiana. Estamos misturando todos eles, independente de ser menos ou mais conhecido, publicado", explica Alex Baradel, diretor técnico da Fundação Pierre Verger, que assina a curadoria do espaço em parceria com Célia Aguiar.



Até a chegada de Verger, a fotografia baiana era mais comercial, de retratos e imprensa. "Mesmo que muitos fotógrafos atuais não se considerem herdeiros, eles tiveram certa influência do antropólogo e fotógrafo francês. Mario Cravo Neto fez uma fotografia bem diferente, mas o considerava uma pessoa na qual se inspirou", acrescenta Baradel.



Para Adenor Gondim, fotográfo baiano cujo trabalho também integrará a exposição permanente do Forte Santa Maria, Verger veio ao mundo para cumprir uma missão. "Tem pessoas que já vêm prontas. Pierre Verger veio com uma missão e cumpriu. Se não tivesse esse trabalho de Verger, seria difícil garimpar o que foi a Bahia dos anos 1940, 1950".



Interativo

Os projetos dos dois fortes são realizações da prefeitura de Salvador e estão sendo implantados pela Fundação Pierre Verger, com o custo de aproximadamente R$ 6 milhões. Em comum, eles têm o uso de recursos tecnológicos e interativos (tablets, telas táteis e projeções) como aliados para mostrar vastas produções em um espaço físico limitado.



Com cerca de 94 metros quadrados de área, o Forte de Santa Maria - Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana vai apresentar uma exposição permanente física, com obras divididas em seis temáticas: Retratos, Paisagens Urbanas, Cultos Afro-brasileiros, Interior da Bahia, Gentes no Cotidiano e Fotografia Contemporânea.



Na sala dedicada às Paisagens Urbanas, o visitante vai poder clicar em um local do mapa interativo e acessar fotografias de épocas e autores distintos e ver aspectos relacionados à história de um bairro, por exemplo. Em sua página do Facebook, a Fundação Pierre Verger convoca os internautas a ajudarem na identificação de alguns locais.



Já Gentes no Cotidiano vai projetar no chão 120 palavras-chaves relacionadas a uma das temáticas mais fortes na obra de Verger e que também aparecem nos trabalhos de muitos fotógrafos. Ao escolher tópicos como festa de largo, baiana, capoeira, carnaval, ou pipa, o visitante dá início a projeções de imagens de três por três metros nas paredes, que se movimentam de forma leve.



"Uma coisa interessante na obra de Verger é que ela é documental, mas também poética. Muitas fotografias que ele fez na rua são atemporais. Uma foto de um menino brincando de pipa, poderia ser uma foto de agora", destaca Baradel.



Além do acervo permanente e de um café para reunir o público interessado em fotografia, o projeto também vai apresentar exposições temporárias, projeções na fachada externa (em dias e horários pré-determinados), um dicionário virtual de fotógrafos baianos e exposições virtuais que poderão ser acessadas por meio de óculos de realidade virtual.



Este último ponto vai permitir que mostras realizadas em outros espaços e épocas sejam apresentadas ao público. O acervo virtal vai começar com duas exposições de Verger, uma de Adenor Gondim e outra de Oske, japonês radicado em Salvador.



"A gente fotografa e as pessoas veem como se fosse uma exposição. A ideia é que a longo prazo a gente acrescente novas exposições de fotógrafos baianos", conta Baradel.



Visitação

Para garantir o uso interativo dos dispositivos, que estão sendo criados por uma empresa do Parque Tecnológico da Bahia, o número de visitantes será limitado, entre 40 e 50 ao mesmo tempo. Por isso, as visitas serão agendadas previamente.



A Fundação Pierre Verger vai administrar o espaço até outubro, período durante o qual a entrada nos dois novos espaços será feita mediante o pagamento de um valor simbólico ainda a ser definido. Depois da fase de consolidação, a gestão ficará por conta da diretoria de museus que a prefeitura vai criar.

