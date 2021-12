Mata atlântica é tema de exposição em Salvador

Uma mesa informatizada ao alcance de um toque ilustra as localizações das Reservas Particulares do Patrimônio Cultural (RPPNS) no Brasil. Em uma maquete, crianças e adultos podem visualizar o processo de assoreamento dos rios, provocado pela derrubada indiscriminada das matas ciliares, que ficam localizadas às margens. Essas e outras atrações fazem parte do projeto A Mata Atlântica é Aqui - Exposição Itinerante do Cidadão Atuante, que fica em Salvador até dia 13 de dezembro, com entrada gratuita.

Visitantes de todas as idades podem conferir o acervo de fotos, livros e informações no Museu de Ciência e Tecnologia (MCT), da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). A atividade é promovida pela Fundação SOS Mata Atlântica, Organização Não-Governamental que colabora com a preservação do bioma. Em Salvador, a exposição tem apoio da Secretaria Estadual de Educação e Uneb. Está aberta das 10h às 17h até o dia 12 de dezembro e das 10h às 16h no dia 13 de dezembro.

Novidade - Promovido na capital em agosto de 2010, o evento conta com uma novidade este ano: a exposição Nosso verde também depende do azul, que traz informações da área costeira do Brasil. Recursos eletrônicos, a exemplo de tablets, são utilizados como instrumentos para educação. As atrações alertam os visitantes sobre a importância de preservar a mata atlântica, de forma lúdica e dinâmica. "Cerca de 62% da população brasileira vive na mata atlântica, mesmo em um ambiente urbano", informa a bióloga e educadora ambiental Nadine Bitencourt, que participa do projeto.

"Não nos damos conta disso, pois existe a falsa impressão de que o meio ambiente está longe de nossa realidade", acrescente a bióloga. Na programação, encontrada no site www.sosma.org.br, palestras e oficinas gratuitas estarão à disposição do público. O projeto roda o Brasil há 4 anos, passando em mais de 120 cidades. Porto Seguro e Salvador são as únicas cidades baianas contempladas com o evento itinerante nesta edição.

