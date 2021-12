Marcos Zacariades faz palestra na Caixa Cultural

A Caixa Cultural Salvador realiza palestra com o artista plástico Marcos Zacariades, nesta terça-feira, 15, às 14 horas. No evento, será lançado catálogo e website de sua exposição "Coisas que Existem em Função do Desejo", que permanece em cartaz até dia 18 de maio, de terça a domingo, das 9 às 18 horas.



Na exposição, composta por nove obras, sendo um vídeo, uma videoinstalação, duas instalações, uma assemblagem e esculturas em madeira, o artista coloca o desejo como principal inspiração. O processo criativo de Zacariades envolve uma relação com o cenário social em que vive, investigando e percebendo questões humanas de acordo com o seu tempo e o seu lugar.

