MAM realiza último encontro sobre a Bienal de Arte da Bahia

Acontece na próxima sexta-feira, 2, a última edição do MAM Discute Bienal, projeto do Museu de Arte Moderna da Bahia. O encontro será realizado no auditório do Conselho de Cultura da Bahia, no Campo Grande, às 9h.

Com o tema Ponto final, momento de início: Bienal, faça você mesmo, o evento será mediado pelo diretor do museu, Marcelo Rezende, e integra a primeira etapa do processo de desenvolvimento da Bienal de Arte da Bahia de 2014.



Rezende já participou da 28ª Bienal de São Paulo, em 2008, com a criação da plataforma curatorial 28b, e foi convidado pelo Secretário de Cultura do Estado da Bahia, Albino Rubim, para conduzir a produção e a realização da Bienal em 2014, junto a um conselho curatorial.



As edições do MAM Discute Bienal já contaram com a presença de diferentes artistas visuais, urbanistas, pesquisadores e professores, como Alba e Chico Liberato, Lia Robatto, Vauluízo Bezerra, Juraci Dórea e Juarez Paraíso.

