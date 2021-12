MAM reabre Sala Rubem Valentim com obras do artista

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) reabre ao público a Sala Rubem Valentim, espaço expositivo localizado no Parque das Esculturas, que apresenta 30 obras - sendo 20 esculturas e 10 relevos - do pintor, escultor e gravador baiano. O evento que marca a reabertura do espaço acontece no dia 21 de dezembro, às 10h, e tem entrada gratuita.

Inaugurada em 1998 - mesmo ano de abertura do Parque das Esculturas - e concebida especialmente para expor os trabalhos do artista morto há 21 anos, a Sala Rubem Valentim passou por mudanças estruturais enquanto esteve fechada para o melhor acondicionamento das obras, que agora ficam em exposição permanente ao público baiano. A visitação pode ser feita de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

Com a nova sala, o público terá acesso às obras que integram a série Templo de Oxalá. Em 145m² de área, serão exibidas 20 esculturas em madeira e tinta acrílica que representam divindades do "panteão" do Candomblé, além de 10 relevos que versam sobre a mesma temática.

