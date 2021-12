MAM-BA terá horário alterado neste fim de semana

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) terá seu horário alterado neste fim de semana, por conta das coemmorações do aniversário de 465 anos da cidade de Salvador.

Na sexta-feira, 28, o museu funcionará das 9h às 12h, somente com a parte administrativa. Já no domingo, 30, ele estará fechado à visitação. No sábado, 29, o MAM-BA mantém seu funcionamento normal.

As mudanças foram realizadas por conta de mudanças no trânsito na região. Com base na Portaria nº 142/2014, assinada pelo superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, e divulgada no Diário Oficial do Município, fica proibido a circulação e o estacionamento de veículos na avenida Lafayette Coutinho (Contorno), onde está localizado o museu.

