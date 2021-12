Mam-BA suspende visitação até sexta

Por conta da realização do Seminário Internacional de Tecnologias para Megaeventos, que acontece no estacionamento do Museu de Arte Moderna da Bahia (Mam-BA), a instituição supendeu, até esta sexta-feita, 14, a visitação à mostra Jorge Amado e Universal, além do acesso às dependências do Solar do Unhão.

Apesar do fechamento, todas as ações educativas estão mantidas, entre elas as visitas de escolas já agendadas e as oficinas.

Também está confirmada a programação de atividades que têm relação com a mostra sobre Jorge Amado: na quinta-feira, 13, às 15h, a Companhia das Letras inicia o curso Jorge Amado: Interpretações e Ressonâncias, no Cinema do Mam, e na sexta-feira, 14, também às 15h, acontece a palestra Arte Contemporânea, Corpo, Linguagens e Mídias, que faz parte do ciclo de debates sobre arte e será ministrada pela professora e doutora em semiótica Christine Mello.

adblock ativo