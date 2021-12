MAM-BA recebe exposição do pintor Alfredo Volpi

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), no Comércio, em Salvador, será palco da exposição de Alfredo Volpi, um dos mais importantes pintores brasileiros. Intitulada Volpi, a obra irá reunir 33 obras que datam as várias fases de sua produção.

Na mostra, Volpi traça o amplo panorama da sua carreira autodidata, levando suas composições, que vão desde as paisagens rurais e urbanas dos anos 1940 até trabalhos das décadas de 1950, 60 e 70, nos quais predominam composições geométricas coloridas. Entre os destaques, a têmpera sobre tela Casas (1950), obra que integra a coleção do museu.

A exposição estará aberta à visitação do público a partir do dia 16 de março, com início às 19h, no MAM-BA. A entrada é gratuita.

Sobre Alfredo Volpi

Alfredo Volpi nasceu em 1896 na cidade de Lucca, na Itália, e mudou-se ainda criança para o Brasil. Na juventude, ele foi marceneiro e entalhador, até começar a atuar como pintor decorativo de casas da alta burguesia paulistana.

Volpi realizou a primeira exposição individual aos 47 anos de idade, no Salão de Maio e na 1ª Exposição da Família Artística Paulista, no ano de 1938 na cidade de São Paulo. Na década de 1950 evoluiu para o abstracionismo geométrico e, em 1953, recebeu o prêmio de melhor pintor nacional na segunda Bienal de São Paulo.

As obras de Volpi retratam as paisagens rurais e urbanas, desde os anos 1940 (Foto: Divulgação)

Exposição reúne 33 obras do pintor (Foto: Divulgação)

