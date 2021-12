MAM-BA inaugura duas mostras que dialogam com Salvador

No dia do primeiro jogo da Copa das Confederações em Salvador, em meio a manifestações de cidadãos pelo País, chuva e transtornos causados por deslizamento de terra na avenida Contorno ou extenuante deslizamento de carros na Paralela, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) promove a abertura de duas exposições: Esquizópolis e Tupy Todos os Dias.

De acordo com o diretor do MAM, Marcelo Rezende, o museu quer entrar em um diálogo franco com a cidade e as exposições pensam a história e o desenvolvimento da Bahia do ponto de vista do desenvolvimento urbano.

Em Esquizópolis, que também reúne peças no Museu Náutico, serão exibidos trabalhos premiados nos Salões de Artes Visuais da Bahia 2012, ao lado de obras dos Salões do MAM, promovidos entre 1994 e 2008, com trabalhos de Caetano Dias e Monica Simões, entre outros.

O conceito da exposição, concebido pelo arquiteto e professor aposentado da Ufba Isaías de Carvalho Neto, expressa uma cidade presa ao passado, mas desejante de um futuro.

Para Rezende, as obras mostram que a Bahia é um rico e imenso ateliê: "A experiência de viver no caos também tem outro lado e mostra que as chances são muito férteis e que tudo pode ser transformado".

Arte ambiental - Tupy Todos os Dias, por sua vez, resgata a memória de um projeto de arte ambiental desenvolvido pelo artista visual Juarez Paraíso, em 1968, no hall do Cine Tupy. Em 1971, a Cinema International Corporation (CIC) destruiu tudo em 24 horas.

"Isso também é Esquizópolis", pontua Rezende, que acolhe o segundo projeto do programa A Sala do Diretor no local em que trabalha. A ideia é transformar a sala como Paraíso fez no Cine Tupy.

Obras de artistas contemporâneos como Tuti Minervino e Gaio convivem com o emblemático O Touro - Boi na Floresta, de Tarsila do Amaral, além de obras de Sante Scaldaferri e do coletivo Gruna, entre outros.

Para Juarez Paraíso, que tem uma trajetória em defesa da arte pública e lastima que a classe artística em Salvador não pense politicamente, a iniciativa do MAM é louvável.

"Tupy Todos os Dias me parece que significa que o que aconteceu comigo ainda está acontecendo e vai acontecer. Isso se traduz num descaso governamental ou privado do ponto de vista da preservação das obras de arte", diz o artista.

A propósito, um mural da autoria dele, de 180 m, em frente à Secretaria de Agricultura, no Centro Administrativo da Bahia, está sendo destruído. E a história parece se repetir.

"Qualquer secretário tem que ter o zelo e preservar o que é do povo e custou muito dinheiro. Não quero nem que tenham sensibilidade artística, mas competência administrativa".

As exposições que entrarão em cartaz marcam um novo momento para o MAM. Apagam as rubricas personalistas de gestões anteriores, com mostras em que a curadoria é assinada por "A Direção" e "MAM".

"Uma instituição como o MAM tem que ter um projeto, uma política e um pensamento que a gente acredita que é coletivo, construído no museu", defende Rezende.

A tarefa de pensar e propor ações para o Museu estão sob responsabilidade de um núcleo de pesquisas curatoriais, também incubido de oferecer projetos made in Bahia, ao invés de apenas recebê-los.

Reforma - Essa perspectiva mostra uma ética traduzida como autocrítica e que revela o que há de "esquizópolis" no MAM. "O Museu não está deslocado da história da cidade, sofre mas também apresenta soluções, está preso ao passado, num casarão do século 17, ao mesmo tempo com um diálogo entre o moderno e contemporâneo".

De fato, o museu concebido para ser de arte popular tornou-se de arte moderna. Mantido com recursos públicos, não tem pontos de ônibus próximos à descomunal ladeira que é seu único acesso, excluindo idosos, crianças e cadeirantes.

Mas Rezende garante que em agosto começam as reformas. "Estamos dando um passo imenso de uma reforma que envolve recursos de R$ 17 milhões para tentar reestabelecer contato mais confortável com a população".

Enquanto isso não acontece, ele defende que a missão do Museu é estética e política: "As duas exposições se colocam nesse lugar de trabalhar, pesquisar e pensar quais os problemas e soluções que a Bahia tem para seus próprios problemas".

