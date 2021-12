Mais de 40 espaços de SSA se interconectam no VISIO Festival

Uma vasta oferta de artes visuais estará disponível ao público soteropolitano, de sexta, 30, a domingo, 2, em mais de quarenta espaços espalhados pela cidade. Este é o VISIOpontos Festival de Artes Visuais 2012, um evento que oferece maior interatividade entre obra, artistas e os espaços culturais, gratuitamente para o público.

"A meta é mobilizar a cena artística da cidade e dar acessibilidade ao público", conta Andrea May, artista plástica e organizadora do Festival.

Como o próprio nome do evento sugere, inúmeros pontos formam um rico roteiro, que inclui desde espaços culturais já conhecidos até obras que estão expostas a céu aberto, pelas ruas, e que passam despercebidas na correria do dia a dia.

Além da intenção de conectar os pontos artísticos de Salvador, o festival também funciona como um estímulo para os artistas criarem ações diferenciadas durante um final de semana.

"Foi um processo lento, sem patrocínio, que contou com a boa vontade e colaboratividade de todos, sejam dos artistas ou dos espaços", conta Andrea. "O festival foi uma provocação, eu queria que eles fizessem coisas diferentes", completa.

Para mapear os espaços urbanos, foi convidado o arquiteto Marcos Rodrigues, que criou um mapa virtual, disponível no site do evento. "É sempre importante que a arte esteja dando novos sentidos aos espaços urbanos", afirma. "A intenção era chamar atenção para o olhar das pessoas pela cidade, que possui arte espalhada por todo canto", comenta o arquiteto.

Ações especiais - Algumas ações foram feitas exclusivamente para o evento e são destacadas pela organizadora. "É importante que as pessoas se mobilizem, produzam para o festival. Muitos se movimentaram para criar algo", conta. As ações incluem mostras, performances, intervenções, workshops, projeções e instalações, dentre outras.

A Galeria Street 66, por exemplo, apresenta o projeto Graffiti & Video Mapping, resultado da mostra coletiva INVASÃO, com intervenção da VJ EsquizoMachine, no domingo, às 17 horas. "A nossa ideia é mostrar o que é feito na rua dentro da galeria", explica Roca Alencar, pesquisadora que colaborou com a sinalização da arte de rua no festival. A Bahvna Galeria Café Cultura apresenta as intervenções artísticas EM CANTOS, domingo, às 14 horas. O espaço agrega os artistas Eder Muniz, Samuca Santos e Naara Nako, que realizam graffiti, e Guigui Martinez e Baldomiro Costa, com pinturas ao vivo.

A artista Larissa Ferreira realiza uma instalação performática inédita para o VISIOpontos na Varanda do Sesi, sexta, às 20 horas. A obra traça um jogo entre memória e percepção do tempo presente. Já Mariana Gadelha expõe o ensaio Solar Dance, no Solar Café do MAM, de sexta a domingo, das 12 às 22 horas. O ensaio conecta espaço urbano e a dança.

Viradas culturais - Os espaços Cine Teatro Solar Boa Vista e Ateliê do Passo realizam viradões culturais. O primeiro conta com uma programação com mais de 24 horas de atividades culturais acontecendo dentro e fora do local, de sábado para domingo, além de oferecer exposições como Conexões de memórias: Engenho Velho - Pelourinho e Engenho em Pedaços, dentre outras.

"Nossa ideia é simples, temos um ateliê novo e convidamos os artistas para madrugar aqui", explica Vinícius S.A, do Ateliê do Passo. "Em Salvador as artes visuais estão adquirindo visibilidade. Passamos por um processo de amadurecimento forte. É uma geração nova. Aposto na ideia de aglutinar os artistas proposta pelo evento", opina ele. Confira a programação completa no site festivalvisiopontos.blogspot.com.br

adblock ativo