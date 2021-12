Mabe ganha exposição na Caixa Cultural

Em 1963, o artista visual Manabu Mabe (1924-1997) expôs em Salvador, na Galeria Querino. Já estava consagrado desde 1959 - considerado O Ano Mabe pela revista Time -, quando ganhou o prêmio de Melhor Pintor Nacional, na V Bienal de São Paulo; o prêmio Governador do Estado, no Salão Paulista de Arte Moderna, e o Prêmio Braun para Melhor Pintor na I Bienal de Jovens de Paris.



As 30 pinturas e cinco desenhos que estão na exposição Chove no Cafezal - Mabe, da Figura à Abstração, que será aberta à visitação amanhã, na Caixa Cultural Salvador, são testemunhas do que o tornou o pintor abstracionista mais importante do Brasil.



As obras foram produzidas entre 1945 e 1959, que, para o curador Enock Sacramento, correspondem aos anos "heroicos" do pintor nascido no Japão, que aos 10 anos veio para o Brasil com pais e irmãos.



"Foram os primeiros 15 anos que definiram a vida dele como artista. Ele veio do nada, de um cafezal em Lins (SP), onde trabalhava como agricultor peneirando café, e ganhou o grande prêmio da Bienal", avalia.



Na verdade, Mabe trabalhou como agricultor até 1957, dois anos antes de conquistar o prêmio. Desde 1945, com a morte do pai, se tornou arrimo da família e, no começo, só pintava aos domingos ou quando chovia no cafezal.

Mercado



Todas as obras da mostra pertencem à família de Mabe, que quando tornou-se famoso tratou de readquiri-las. Para Sacramento, que escolheu 35 de um conjunto de 150, embora o artista tenha uma posição importante no mercado, tende a ocupar posições melhores - sobretudo as obras produzidas entre 1959 e 1963, que são as mais procuradas.



Certa vez, Mabe disse que era um "estranho lavrador-pintor": "Aos sete anos de idade desenhei um guarda-chuva; aos dez, uma paisagem da colônia e, em 1953, passei a me preocupar com as cores e formas".

