Jovens do Programa Corra Pro Abraço promovem exposições na periferia de Salvador

Cerca de 160 jovens que vivem em bairros periféricos de Salvador e participam do Programa Corra Pro Abraço Juventude participam de uma ação que promove o uso da arte, cultura e comunicação para construir e disseminar novas narrativas sobre suas comunidades, corpos e subjetividades. Os resultados dessa imersão serão expostos nos dias 24 e 25 de setembro (terça e quarta-feira), em mostras gratuitas.

As mostras acontecem nos bairros de Fazenda Coutos, Plataforma, Boqueirão/Nordeste de Amaralina e Beiru. São nesses territórios que acontecem as atividades formativas com os jovens, sob coordenação da CIPÓ – Comunicação Interativa. As fotografias, vídeos, peças de design e ações culturais são resultados de um processo formativo realizado com jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social.

adblock ativo