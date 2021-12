Jether traz mostra com madeira entalhada para o A TARDE

A busca por um estilo único. Essa é a lógica que permeia e estética criada pelo artista plástico Jether, em cartaz até 11 de setembro com uma exposição que leva seu nome no hall de A TARDE, com visitação aberta ao público, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas.

Ao todo, são 11 peças que demonstram a técnica criada pelo artista: pintura amadeirada com tinta acrílica. Em diferentes tamanhos, as telas representam animais, paisagens e pessoas, todas com um detalhe em comum: parecem entalhadas em madeira.

"Eu estava em busca de um trabalho que fosse diferente", conta o artista. Pernambucano radicado em Salvador, Jether se inspirou no trabalho do falecido avô, de quem herdou o nome, para criar suas telas.

Desenhista, pintor, escultor e ceramista, Jether Peixoto transformava madeira em obra de arte. Anos depois, isso serviu de inspiração para que o neto criasse sua técnica.

"Mais do que um estilo original, é a forma que encontrei de estar sempre perto do meu avô", revela Jether.

Seu envolvimento com a arte não é recente: ele já passou por desenhos artísticos, quadrinhos a lápis, animação em bloco de papel e computador, até chegar em uma nova modalidade, a pintura. Com ela, Jether passou por espaços como Paulo Darzé e Amy Vianc, até chegar na New Art Gallery, em março de 2015, nos Estados Unidos.

Assinatura impressa

A vontade de Jether é criar uma estética que possa ser facilmente reconhecida e associada a ele. Assim como fez Romero Britto, a quem o artista admira. "É muito legal você ser reconhecido pelo estilo, literalmente", afirma.

Desse modo, suas telas seguem em desenvolvimento desde 2013, quando Jether começou a usar a tinta acrílica para dar um efeito amadeirado nas obras.

Dois anos depois, a criação de um estilo que chama de único não foi finalizada. "Acredito eu que ele ainda está em desenvolvimento", diz.

