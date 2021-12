Janet Jackson, Radiohead e The Cure no Hall da Fama do Rock

Janet Jackson finalmente conquistou seu lugar no Hall da Fama do Rock and Roll nesta quinta-feira, 13, quando a cantora pop foi nomeada como um dos sete artistas que terão um lugar na história da música. Jackson, de 52 anos, a irmã mais nova do falecido astro Michael Jackson, se unirá à cantora Stevie Nicks, do grupo Fleetwood Mac, e a cinco bandas britânicas - Def Leppard, Roxy Music, Radiohead, The Cure e The Zombies- como os mais recentes empossados, anunciou o Hall do Rock.

A revista Billboard disse que é a maior participação britânica nos 33 anos de história do Hall da Fama do Rock and Roll, cuja sede fica em Cleveland, nos EUA. Janet Jackson, cinco vezes ganhadora do Grammy, havia sido indicada duas vezes antes, mas nunca havia sido escolhida pelos mais de mil artistas, historiadores e membros da indústria musical que selecionam os empossados.

Stevie Nicks, de 70 anos, vencedora duas vezes do Grammy por seu assombroso estilo vocal, foi empossada ao Salão há 20 anos, como integrante do famoso grupo da década de 1970 Fleetwood Mac. Ela será empossada desta vez pela sua carreira solo. Todos os sete artistas e grupos serão empossados em uma cerimônia no Brooklyn, Nova York, em 29 de março. Artistas precisam ter lançado sua primeira obra há pelo menos 25 anos para estarem aptos à nomeação.

