Intervenção urbana faz questionamentos sobre meio ambiente

Até quinta-feira, 21, não se assuste se encontrar pelo Pelourinho pessoas empurrando um carrinho cheio de fios e vestidas com roupas com luzes piscando. São os participantes da oficina oferecida pelo projeto Sensorium: do mar para o rio, organizado por Karla Brunet, do Grupo Ecoarte.

"O projeto é um dispositivo, um carrinho com o qual vamos sair pela cidade. Nesse carrinho tem vários sensores que vão medir umidade, raios UV, temperatura, gases. Vamos trabalhar com os dados físicos do meio ambiente de uma forma atípica, questionando ele", explicou Brunet sobre o projeto.

Para incluir quem é leigo em tecnologia e cultura digital, Brunet aposta em um modelo de intervenção urbana. "Quando se caminha pela rua vazia é totalmente diferente de encontrar alguém vestido com uma roupa com LED piscando e um carrinho com uma tela mostrando números. A ideia é que seja uma performance que convide a pensar, a questionar o seu meio ambiente", destaca.

Oficina Jean Cardoso, curador das ações de intervenção do projeto em Salvador, explica que a oficina que será oferecida aos inscritos está divida em três fases. "Serão 24 horas de oficina, oito horas por dia. A gente dividiu a oficina em três fases. O objetivo é trabalhar o lado mais prático do que o teórico".

Segundo Cardoso, hoje, no primeiro dia de oficina, será trabalhado o projeto de forma geral, com uma abordagem dos objetivos. Depois disso, eles dividem-se em dois grupo. Enquanto um vai para as ruas do Pelourinho fazer medições com o dispositvo, o outro cria uma vestimenta com LEDs para saírem à noite.

Já amanhã, vão trabalhar com o tema Lixo Eletrônico, também com saída pelo Pelourinho para medições. Por fim, eles trabalham com o tema água. Depois de um bate-papo, vão para caminhada com medições em um trajeto maior, que vai do Pelourinho ao Porto da Barra.

Gambiarra eletrônica "O dispositivo é uma analogia aos cinco sentidos, por isso o nome Sensorium", explica Toni Oliveira, responsável pela confecção do artefato. O objeto tem cinco módulos de captação das condições do ambiente: o aquático, atmosférico, o de geolocalização, o de som e o central. Este último recebe as informações de todos os outros, salvas em uma planilha e mandadas para a tela acoplada.

Para Brunet, a forma como o carrinho foi criado o torna um objeto artístico. "A nossa forma seria uma gambiarra eletrônica. Buscamos atalhos. É uma forma de hackear o código. Pegamos um código que faz uma coisa e mexemos nele para que passe a fazer outra coisa. Isso para mim é uma forma artística", argumenta.

