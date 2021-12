Os artistas André Lima, Eliezer Bezerra, Fernando Pigeard e Marco Antônio Ramos, integrantes do grupo ArtConceito, tem suas obras expostas, entre os dias 8 de maio e 5 de junho, na na Casa Xis, no bairro do Santo Antônio.

A exposição, que acontece de terça a domingo das 14h às 20h, recebeu o nome de "ArtConceito - 524 luas", fazendo relação às 524 luas de existência do grupo, que surgiu a partir de encontros gerados pelas oficinas do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Ba), e conta com Caetano Dias e Claudia Pôssa como curadores.

Quem for à "ArtConceito - 524 luas" poderá também conferir e particpar de encontros com artistas como Almandrade, artista visual e poeta, e o GIA e o Poro, que são os nomes confirmados para conduzir as conversas com o público, além de acompanhar as ações performáticas de Michelle Mattiuzzi e Daniela Amoroso.

No dia 5 de junho, ao finalizar a mostra, será lançado o almanaque de artistas - ArtConceito 524 luas, que trará o registro desta história, para pensar a memória e o processo do grupo e da exposição, que se relaciona com a Casa Xis e com as Oficinas de Arte do MAM-Ba, além de fomentar a criação e manutenção de grupos de artistas no estado da Bahia. O Almanque será distribuído gratuitamente para o público na ocasião.

Programação

Sexta-feira, 08/05, às 19h

Abertura da exposição com ações performáticas de André Lima e Eliezer Bezerra com participação de Danilo Roberto, Enio Bernardes e Eu Não Me Represento

Sexta-feira, 15/05, das 19h às 23h

Encontros e ações inesperadas na lua minguante

Conversa com Almandrade

Ação performática de Michelle Mattiuzzi



Sexta-feira, 22/05, das 19h às 23h

Encontros e ações inesperadas na lua nova

Conversa com o GIA

Ação performática de Daniela Amoroso



Sexta-feira, 29/05, das 19h às 23h

Encontros e ações inesperadas na lua crescente

Conversa com o Poro

Ação performática de Paulo Nazaré



Sexta-feira, 05/06, das 19h às 23h

Encontros e ações inesperadas na lua cheia

Conversa com os curadores e artistas sobre o processo da exposição

Lançamento do almanaque de artistas - ArtConceito 524 luas

(Obs.: Programação de conversas e ações performáticas sujeita à alterações)

