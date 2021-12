Inédita no Nordeste, Exposição Beatlemania Experience chega à capital baiana

Os fãs de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison podem se preparar para uma experiência única de participação da intimidade dos quatro rapazes de Liverpool que revolucionaram a música no mundo. Trata-se da exposição Beatlemania Experience, inédita no Nordeste, que chega à capital baiana numa iniciativa do Salvador Shopping.

A mostra, imperdível para os amantes da música e principalmente dos Beatles, abre para o grande público no próximo sábado e será instalada no piso L1 do centro de compras.

Na solenidade de inauguração, dia 28 (para convidados), haverá a apresentação da All You Need Is Love, considerada uma das melhores bandas tributo dos Beatles. O grupo toca instrumentos e usa roupas no melhor estilo sixties.

Em uma das alas, através de um filme de realidade virtual, o público poderá conferir o maior show da carreira da banda

Viajante do tempo

Na mostra, o público, além de réplicas de roupas e instrumentos, memorabília, capas de revistas, jornais da época, fotos inéditas (1000, nunca expostas antes) vídeos e totens interativos, pode conferir em uma das alas, através de um filme de realidade virtual, o maior show da carreira da banda.

Trata-se do espetáculo musical, que aconteceu no Shea Stadium, em Nova York, em 1965, nos EUA que teve um público de cerca de 50 mil pessoas, recorde para a época.

Como um viajante do tempo, os visitantes, terão a disposição 30 óculos de realidade virtual. A ideia é de que eles se sintam como se estivessem no local, em arquibancadas, em meio ao entusiamo e gritaria dos fãs do grupo.

“A ideia é transportar o público para aquele show memorável“, afirma Rodrigo Tedesco, um dos sócios da empresa Let It Be, responsável pela organização do evento. Ele, junto com Christian Tedesco e Carlos Gualberto, não pouparam esforços para materializar a ideia da exposição.

Colecionadores

Viagens para Londres, contanto com colecionadores (Bob Folch e a brasileira Lizzie Bravo, por exemplo) e, sobretudo, muita pesquisa, foram compensadas com a mostra que traz inclusive dois mapas mundi, no qual, apontando para cada país, o visitante poderá saber sobre a quantidade shows realizados pelas icônica banda.

Para Rodrigo Tedesco “a exposição é uma experiência multisensorial que faz com que o visitante sintam os Beatles. Ele vai estar na época e nos locais onde eles viveram ”, diz. Entre os locais, uma réplica do Cavern Club, onde os Beatles tocaram antes de serem famosos e até réplica do quarto branco de John Lennon.

Submarino amarelo

Outra novidade é o filme Yellow Submarine, que será revivido em uma viagem em 4D no interior de um submarino lúdico. “Através das escotilhas, verão mares, do ponto de vista de quem está no submarino”, afirma Tedesco.

