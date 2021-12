Hiperfotografias do francês Jean-François Rauzier chegam a Salvador

Após sucesso no Rio de Janeiro e em Brasília, a exposição do fotógrafo Jean François Rauzier chegará em Salvador com suas espetaculares hiperfotos. A mostra começará a partir do dia 10 de novembro, estendendo-se até 29 de janeiro de 2017, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), na avenida Contorno.

Na ocasião, será apresentada uma seleção de imagens deslumbrantes de paisagens, arquitetura e ambientes da capital baiana por meio de uma técnica autoral jamais vista: a hiperfotografia.

Com auxílio de um computador, o fotógrafo fabrica uma hipercolagem onde em cada uma de suas obras são reunidas inúmeras imagens fotografadas durante suas viagens, criando uma espécie de "casamento" entre o micro e o macro, o virtual e o real.

Para Jean-François, a turnê brasileira tem uma motivação a mais. Com isso, o fotógrafo idealizou uma obra coletiva com a participação dos brasileiros, onde qualquer pessoa do país pode participar com uma foto.

Para isso, basta enviar as imagens para https://www.hiperfoto-brasil.com/salvador/ganhe-sua-hiperfoto/ até o dia 15 de dezembro de 2018. Todos os selecionados receberão uma cópia digital da obra, após o término da promoção.

