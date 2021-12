Galeria de fotos artísticas abre com mostra de Buainain

A fotografia que detém os olhares, provoca questionamentos e incita emoções pode ser considerada uma obra de arte. Não se trata de mera reprodução repetitiva do real. É a abstração de um olhar do mundo captado pela lente do sujeito-fotógrafo, que pode se esmerar no valor estético ou caminhar para o viés documental.

Trabalhos com esse tino vão ganhar um espaço exclusivo em Salvador, a partir de amanhã, quando será aberta a Alma Fine Art & Galeria, no Rio Vermelho. Especializada em fotografia artística, foi idealizada pelos fotógrafos Ricardo Sena e Bruno Ribeiro, nomes reconhecidos e premiados na área.

Além de abrigar exposições, o local funcionará como incentivo à produção local, com realização de eventos sobre fotografia. Também está em construção um portal virtual com informações sobre o assunto.

"A arte não é um produto de consumo fácil. Existe todo um trabalho de esclarecer o mercado, que nós queremos desenvolver por meio da galeria", afirma Ricardo Sena.

Essência

A mostra inaugural, intitulada Essência, reunirá trabalhos de diferentes fases da trajetória de Marcelo Buainain.

Estarão em exposição retratos feitos na Índia, Egito, Marrocos e Brasil; a série Bressonianos, influenciada pelo fotógrafo francês Cartier Bresson; uma sequência voltada para a temática espiritualista, que explora traços documentais e o projeto experimental Rasgos Brasileiros, que funde registros analógicos de arquivos da década passada com fotografia digital.

O último ensaio guarda uma curiosidade. Como lembra o artista, a inspiração para a iniciativa foi o poeta Manoel de Barros, de quem ele foi vizinho durante muitos anos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

"Eu selecionei imagens de arquivos em formato analógico, produzidas com negativo, e apliquei um véu digital, que na realidade são texturas inspiradas na poética de Manoel de Barros", explica Buainain. "Nas imagens, eu faço uma leitura da apologia ao chão ou apologia à insignificância".

