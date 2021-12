Funceb abre inscrições para prêmio de Fotografia Pierre Verger

A Fundação Cultural do Estado (Funceb), vinculada à Secretaria de Cultura (SecultBa), lançou a 8ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger na tarde desta segunda-feira, 28. O evento, que busca incentivar, divulgar e valorizar a produção fotográfica brasileira, vai premiar quatro ensaios fotográficos de fotógrafos e fotógrafas residentes no Brasil, com até R$ 30 mil.

As inscrições para participação no prêmio podem ser realizadas a partir desta terça-feira, 29, de forma gratuita, no site da Funceb e seguem abertas até o dia 23 de julho. Cada participante poderá concorrer apenas em uma das categorias disponíveis. Podem participar pessoas com idade acima de 18 anos.

Serão premiados os ensaios que estejam de acordo com três categorias: Ancestralidade e Representação, na qual serão apreciados os projetos que abordam a etnofotografia enquanto possibilidade de registro e interpretação dos aspectos relacionais, familiares, sociais, e dentre outros; Questões Históricas, na qual serão apreciados os ensaios fotográficos que dialoguem com o momento histórico contemporâneo, considerando a realidade pandêmica e suas consequências; e, por fim, a categoria de Livre Temática e Técnica, que premiará ensaios fotográficos documentais que registram de forma livre no que se refere a sua temática e técnica utilizada e que tragam aspectos despercebidos na observação do cotidiano.

Três participantes receberão um prêmio no valor de R$ 30 mil. Um quarto participante com a prerrogativa de ser baiano, ou estrangeiro residente legalmente por mais de dois anos na Bahia, será premiado com uma residência artística em parceria com o Instituto Sacatar, além do valor de R$ 10 mil. Os ensaios fotográficos devem ser inéditos (já podem ter sido expostos), porém não podem ter sido premiados no Brasil ou no exterior.

Já para a exposição coletiva (física e virtual) e do catálogo do 8º Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger serão selecionados 15 ensaios fotográficos, sendo quatro oriundos das premiações e os demais (11) indicados pela comissão de seleção. Cada um desses 11 selecionados receberá uma ajuda de custo de R$ 2.500.

O público poderá, por meio de consulta pública, indicar profissionais de reconhecida atuação na área da Fotografia para compor a Comissão de Seleção do Prêmio. Formada por cinco integrantes, sendo três da Bahia e dois de outros estados brasileiros, a Comissão será nomeada pela diretora-geral da Funceb após análise.

A exposição física ocorrerá no Palacete das Artes de 4 de novembro de 2021 (nascimento de Pierre Verger) a 30 de janeiro de 2022. Aberta para visitação pública, com entrada gratuita, a exposição estará sujeita aos protocolos sanitários decorrentes da pandemia. A expo virtual também ficará disponível no site da Funceb no mesmo período.

Nesta 8ª edição, será lançada a Coleção Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, composta por doações de fotografias por parte dos selecionados para o acervo da Funceb. Os premiados também receberão bolsas de estudo nos cursos de francês oferecidos pela Aliança Francesa Salvador – Bahia, como resultado de parceria entre a Funceb e a instituição.

adblock ativo