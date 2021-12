Fotos de Salvador retiradas por drones serão exibidas em shopping

A exposição fotográfica 'Salvador By Drones' começa a ser exibida nesta segunda-feira, 25, no Shopping Itaigara, em Salvador.

Organizada pelo fotógrafo baiano Álvaro Lemos, a exposição estará em cartaz até o dia 6 de abril. A mostra, que homenageia os 470 anos de Salvador, comemorados no dia 29 de março, é composta por 20 imagens áreas, em diversos tamanhos, com registros que vão do subúrbio ferroviário até o Farol de Itapuã.

As imagens aéreas, capturadas por drones pelos fotógrafos Álvaro Lemos, Amauri Oliveira e Carlos Santiago, mostram os locais que turistas e soteropolitanos costumar a frequentar em Salvador.

A mostra estará em cartaz no piso térreo do shopping e poderá ser conferida gratuitamente durante o horário de funcionamento do centro de compras, de segunda a sexta, das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 20h.

