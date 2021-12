Fotógrafos do Grupo A TARDE realizam exposição a partir desta quinta

Os profissionais de fotografia do Grupo A TARDE realizarão uma exposição coletiva no Shopping Barra, em Salvador, entre o dia 30 de agosto e 13 de setembro. O projeto é uma celebração ao dia do Repórter Fotográfico, profissão comemorada no próximo dia 2.

Em parceria com a Objetiva Fotografia Digital, a mostra reúne 20 fotografias realizadas na capital e no interior do estado feitas pelos fotojornalistas: Margarida Neide, Xando Pereira, Luciano da Mata, Raul Spinassé, Adilton Venegeroles, Shirley Stolze, Raphael Müller, Luciano Carcará e Tiago Caldas.

Além de comemorar a data festiva, o evento também homenageará o fotógrafo Eduardo Martins, referência em jornalismo esportivo, era considerado um grande companheiro e excelente profissional por seus colegas de profissão. O seu olhar aguçado capturava o que ninguém mais via, dando contornos épicos aos jogos. Eduardo trabalhou 10 anos no Jornal A TARDE e morreu em novembro de 2016.

Eduardo Martins é o homenageado da mostra, que trará duas de suas fotografias (Foto: Reprodução | Facebook)

A fotojornalista Margarida Neide, primeira mulher a cobrir futebol na Bahia, foi a responsável pela escolha das fotos do homenageado. "Eu fui professora dele e trabalhei os 10 anos que ele passou aqui no jornal. Selecionei as fotos que ele mais gostava", revela. "A profissão é apaixonante, em um dia você está em uma favela correndo de tiro no outro você está em um gabinete do Governador, no dia seguinte você já está com Ivete Sangalo então, é uma profissão que merece ser valorizada".

Para o Coordenador de Fotografia do Grupo A TARDE, Xando Pereira, o registro de momentos alegres e trágicos fazem parte da rotina dos profissionais e irão compor a exibição. "Cada pauta já é feita de acordo com o perfil e técnica de cada repórter". Xando, que possui 35 anos de carreira, ressalta que a exposição é uma forma de valorizar a categoria que é pouco respeitada.

A profissão

O fotógrafo Raul Spinassé garante que é preciso mais que técnica para ser um bom repórter fotográfico. "É preciso olhar com sensibilidade e dar um significado, mostrando a historia por trás de cada registro, o que não é para qualquer um".

Em seus 12 anos de profissão Raul lembra momentos marcantes tanto para ele quanto para a história. "Em 2012, durante a greve dos policiais cobri o momento em que o exército chegou para tomar a assembleia legislativa de volta, fiquei no meio do fogo cruzado", conclui.



