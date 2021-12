Fotógrafo lituano exibe cenas do cotidiano na Caixa Cultural

Cenas da vida comum que acontecem todos os dias. Especial, mesmo, é o olhar do fotógrafo lituano Antana Sutkus, que ganha exposição a partir desta terça-feira, 9, na Caixa Cultural Salvador. Ele é um dos fotógrafos mais renomados da atualidade, e tem presença confirmada na noite de abertura da mostra.

Ao todo, 120 fotografias em preto e branco compõem a exposição. As imagens já foram vistas em mais de 30 países, e permanecem em Salvador até o dia 25 do próximo mês.

Em vez de dirigir suas lentes às massas, como outros fotógrafos contemporâneos teriam feito por conta das orientações do regime político totalitário vivido pela Lituânia, Sutkus dedicou-se a clicar expressões faciais de crianças, homens e mulheres em close, ou fazendo as mais simples atividades do dia a dia.

Com o foco no individual, a sensibilidade do fotógrafo fazia com que ele clicasse cenas simples, como a menina pequena que se agarra à mão da mãe, a moça que se pendura na janela para olhar a rua, um rapaz de óculos escuros dentro de um ônibus.

Produtora executiva da exposição, Maria Vragova considera o trabalho de Sutkus do mesmo nível da produção de nomes como Henri Cartier-Bresson e Robert Doisneau. "Suas fotos são a origem da fotografia moderna, tem um humanismo que quase não se vê mais", revela.

Para ela, o ponto alto das fotografias do lituano é o foco nas pessoas. "São imagens simples que mostram o amor pelo personagem. Essa é a maior força de suas imagens".

