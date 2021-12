Fotografias revelam devoção popular em Bom Jesus da Lapa

Cada um tem uma maneira própria de ter fé. Essa manifestação individual da crença, muito mais que a expressão coletiva de religiosidade, é o que impressionou o fotógrafo Ricardo Prado durante a romaria de Bom Jesus da Lapa, distante de Salvador cerca de 700 quilômetros. Agora, o profissional apresenta ao público o seu trabalho fotógrafico. Trata-se da exposição Fé, que apresenta 30 imagens em preto e branco.

A mostra tem abertura nesta segunda,16, às 19 horas, no foyer do Teatro Castro Alves. A partir desta terça, 17, a visitação pública, que é gratuita, pode ser feita diariamente das 12h às 18 horas.

Poemas

Além das fotos, a exposição reúne, ainda, poemas de José Inácio Vieira de Melo, que transformou em palavras os sentimentos que as fotos lhe transmitiam.

"Em determinadas manifestações culturais, como a Procissão de Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira , ou o 2 de fevereiro e a festa do Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador há muitos fotógrafos trabalhando e, às vezes, é difícil fazer um trabalho mais apurado. Em Bom Jesus da Lapa, pelo contrário, consegui mais tranquilidade para focar no que queria", diz.

O visitante pode ver entre as imagens, flagrantes de pessoas de todas as idades em conexão com uma energia maior, divina. Nas expressões corporais, a fé profunda se manifesta em lágrimas, mãos para o alto ou posições de agradecimento. Não faltam imagens que lembram estados de transe.

Prado realizou as exposições individuais Odé de Iyá (Ciranda Café, 2013), Odoyá Mãe do Rio (Galeria Jaime Figura - Teatro Gamboa, 2009) e Romeiros de Pedro Batista (Santa Brígida-BA, 2001). Também é autor das fotografias do livro Busca Vida - Um Mar de Histórias, que será lançado neste ano.

Ele informa que concorreu ao edital de Demanda Espontânea da Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia com apoio no valor de R$ 30 mil. Sobre o que mais o impressionou nas diversas romarias de Bom Jesus da Lapa, o fotógrafo destaca "o esforço que as pessoas fazem para ir ao local".

Sertanejo

O fotógrafo convidou o poeta alagoano José Inácio Vieira de Melo para participar da exposição. O poeta está radicado na Bahia desde 1988.

Vieira de Melo também é produtor cultural e jornalista formado na Ufba, com cinco livros de poemas publicados. Entre eles, destacam-se A Terceira Romaria (Aboio Livre, 2005); A Infância do Centauro (Escrituras, 2007) e Roseira (Escrituras, 2010).

Ele também é coordenador e curador de vários eventos literários, sendo um dos principais ativistas da poesia na Bahia.

"Chamei ele por ter um trabalho ligado ao sertanejo e por termos trabalhado juntos em vários projetos", diz Prado..

Fiéis

A romaria de Bom Jesus da Lapa envolve milhares de fiéis que participam das manifestações não apenas durante o mês de agosto, mas durante todo o ano.

A frequência dos fiéis é fundamental para a economia e cultura do local, que tem o turismo religioso como atividade de destaque.

Além da religiosidade, em Bom Jesus da Lapa chama a atenção a geologia da região. Entre os destaques naturais, um maciço de calcário de 90 metros de altura recortado em galerias e grutas que também remete o ser humano com questões relativas ao sagrado.

