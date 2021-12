Fotógrafa retrata famílias de origem estrangeira

Quando tirou do baú vestidos típicos chineses da avó e da mãe para fazer um retrato de família, a fotógrafa gaúcha Fifi Tong não imaginava o que estava por vir. Do clique despretensioso que reuniu quatro gerações, nasceu o projeto de retratar famílias de diferentes ascendências e mostrar este aspecto da formação brasileira.

Depois de debruçar-se sobre o tema por 15 anos, nasceu a exposição Origem - Retratos de Família no Brasil, que será aberta nesta sexta-feira, 10, às 19 horas, no Centro Cultural Correios (Pelourinho) e fica em cartaz até setembro.

"Eu me sinto realmente bem dividida: sou brasileira, nascida no Brasil, mas tenho muita coisa das tradições chinesas. São sempre gerações diretas. Com o tempo fui reparando nos traços, como eram muito parecidos, o olhar, a boca, o queixo", identifica Fifi, que neste sábado, às 11 horas, conduz uma visita guiada pela exposição.

Destinos da mostra

A mostra que chega a Salvador com patrocínio dos Correios estreou em 2009 no Memorial do Imigrante, em São Paulo, já passou pelo interior paulista, Rio de Janeiro e foi exibida três vezes na Argentina. Além disso, originou um livro de mesmo título (Terra Virgem).

Fifi Tong começou fotografando linhagens femininas e, ao longo do processo, incluiu também homens de famílias vindas de países como China, Portugal, Espanha, Argentina, Itália, Hungria, Grécia, Índia, Congo e Rússia.

Por fim, o recorte do projeto apresentou 50 portraits em estúdio, que incluem etnias, níveis sociais e regiões diferentes do Brasil, como São Paulo, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Em uma dinâmica bastante diferente dos trabalhos com fotografia publicitária e de moda, no projeto Fifi pôde aprimorar o contato com os fotografados e trazer à mostra depoimentos dos personagens que ajudam a contar as histórias de suas famílias e de como se estabeleceram no Brasil.

"Eu sempre fiz retratos. Fotografar gente é o meu foco principal. Mas o projeto aprimorou muito a questão do contato das pessoas", explica ela. Para Diógenes Moura, curador de Origem - Retratos de Família no Brasil, um aspecto forte da exposição é o diálogo entre imagem, literatura e memória.

"É uma exposição muito sutil do ponto de vista fotográfico. Não é uma fotografia de impacto imediato, é um documento que traz este diálogo entre foto, texto e histórias que caracterizam as memórias do que aconteceu", comenta Moura, para quem a montagem no Centro Cultural Correios dá à mostra uma nova configuração.

"O percurso no casario com muitas janelas conduz o espectador a ter um fluxo fotográfico, é uma exposição bastante reflexiva. As pessoas estão ali dentro, fotografadas, mas também estão do lado de fora, parece que elas saem das imagens".

