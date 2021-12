Fotógrafa de A TARDE abre exposição sobre futebol na Bahia

O futebol é o esporte mais importante no contexto social brasileiro. A paixão pelo time de coração estampada na cara, nas roupas, nos gestos. O sofrimento da derrota, a euforia da vitória, a tensão e o silêncio que antecedem a marcação de um pênalti.

Na Bahia, a dulpla BAVI encanta milhões de torcedores e proporciona um lindo espetáculo dentro do campo e nas arquibandas. Toda essa magia é registrada há 32 anos pela fotojornalista de A TARDE, Margarida Neide.

Fatos marcantes do futebol baiano foram testemunhados e captados por Margot , como é carinhosamente conhecida, como a partida entre Bahia e Vila Nova (GO), em que o Tricolor de Aço lutava para subir à Série B em 2007. O estádio ficou superlotado, parte do anel superior cedeu e sete torcedores faleceram. "Eu estava no local um pouco antes dele desmoronar. Podia ter sido uma da vítimas", conta. A foto feita por Margot virou histórica e correu o Brasil.

Registro deste e outros momentos serão expostos ao público a partir de hoje na exposição O Futebol na Bahia pelas Lentes de Margarida Neide. A mostra reúne 45 fotos em um cenário que simula um campo de futebol e fica em cartaz até o dia 4 de fevereiro, na Estação do Metrô Campo da Pólvora.

"Selecionar as fotos foi o momento mais difícil. Mas o corte que adotei foi a tragédia da Fonte Nova pra cá. As imagens retratam o ballet no campo e o espetáculo dos torcedores nas arquibancadas, mostrando um misto de sentimentos típico das partidas", afirma a fotógrafa.

Pioneira

Margarida Neide foi a primeira mulher a cobrir futebol na terra do axé e tem seu trabalhado reconhecido em todo o Brasil. Passou por vários veículos impressos na Bahia e está há 14 anos em A TARDE. Mas nem tudo foram flores, como se estivesse no campo, ela teve de dar muitos dribles e fazer muitos gols contra o machismo, principalmente entre os colegas de trabalho.

"Ninguém apostava que mulher era capaz de cobrir esportes, muito menos fotografar futebol", frisa a jornalista Ivana Braga, no texto de apresentação da exposição. A batalha foi grande. Margarida relembra que teve de enfrentar a atitude de alguns esportistas e de outros fotógrafos.

"Alguns colegas na época fizeram de tudo para me tirar de cena. Mas sou aguerrida e quando eu quero uma coisa, vou até o fim. Acredito em duas coisas: primeiro, em Deus. A outra, é na força do trabalho Hoje, todos os fotógrafos são meus amigos. Consegui o respeito através do meu trabalho", completa.

Reconhecimento

O jornalista e editor de A TARDE, Paulo Leandro, acompanhou e apoiou Margarida nesta jornada. "Hoje as mulheres têm um espaço maior no jornalismo esportivo, mas para isso acontecer houve aquelas que enfrentaram e derrubaram barreiras. Margarida foi uma dessas pessoas. É uma grande profissional, cheia de entusiamo e amor pelo o que faz. Sempre buscando fazer melhor", ressalta.

Mas para a fotógrafa, o maior prêmio é o reconhecimento dos torcedores.

"A torcida sempre me apoiou. Em 1989 aconteceu um fato marcante. Passei por duas cirurgias, precisei me afastar do trabalho. Mas fui para Fonte Nova assistir a um BAVI. Estava na arquibanda e um torcendo me reconheceu, começou a gritar meu nome e em pouco instante as torcidas dos dois times estavam gritando meu nome. Comecei a chorar. Foi muito emocionante. Esse foi o maior prêmio que ganhei em minha vida, o reconhecimento das torcidas", diz.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

