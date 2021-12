Forte Santa Maria abriga mostra com fotos de Salvador publicadas no Instagram

Segue em cartaz até 31 de agosto a exposição "Aqui é Salvador", que traz 24 fotografias escolhidas por meio do Instagram. A mostra está aberta à visitação no Espaço Fragmentos, em frente ao Forte de Santa Maria, no Porto da Barra.

A exposição é o resultado de um desafio lançado pela prefeitura de Salvador para os internautas compartilharem imagens da cidade, incluindo as ilhas de Ma´re, Frades e Bom Jesus dos Passos. A campanha ocorreu de 6 a 12 deste mês, quando foram publicadas 2,6 mil fotos da capital com as hashtags #AquiéSalvador, #ExpoAquiéSalvador e #VisitSalvadordaBahia.

A ação busca divulgar e promover a cidade, despertando diferentes olhares para turistas e cidadãos que acompanham as redes sociais, a partir de fotografias que representem um olhar diferenciado sobre Salvador.

Números

Durante o período do desafio, 46.265 impressões de visitantes foram registradas a partir das hashtags participantes do desafio. A impressão diz respeito à quantidade de vezes que um perfil é visto na rede social. Neste mesmo período, foram catalogadas 3.167 visualizações das imagens que abrigam as palavras-chave.

Quanto ao gênero, há algum equilíbrio relacionado ao perfil de visitantes, com tendência a um número maior de acessos realizados por mulheres (55%) do que por homens (45%). As faixas etárias que mais acessaram as tags no período estão entre 25 e 34 anos (41%) e de 35 a 44 (27%).

