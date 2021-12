Feira de Santana recebe exposição sobre os museus da Bahia

A partir de terça-feira, 4, às 19 horas, o Centro de Cultura Amélio Amorim, localizado em Feira de Santana, abrigará a exposição itinerante Museus da Bahia: Identidade e Territórios, que apresenta o perfil de 217 instituições museais mapeadas no estado.

Idealizada pelos museólogos Guilherme Figueiredo e Ana Cristina Coelho, a mostra conta com 23 painéis que, através de mapas, fotografias e dados estatísticos, evocam o patrimônio cultural baiano. O total de municípios com espaços museais, situação quanto ao funcionamento e a distribuição dos museus no estado são algumas das informações apresentadas.

Em Salvador, a exposição já foi apresentada no Centro de Convenções, durante a 10ª Bienal do Livro da Bahia, e em escolas dos bairros de Cajazeiras e Itapuã. A mostra também já circulou por Ilhéus e Vitória da Conquista e nos meses de novembro e dezembro será montada em Jequié e Porto Seguro.

