Fechada durante a pandemia, Casa do Benin lança mostra virtual

Enquanto permanece com as portas fechadas por conta da pandemia causada pela Covid-19, a Casa do Benin inicia nesta terça-feira, 11, uma mostra virtual com cerca de 110 peças do próprio acervo. Com três postagens semanais no Instagram do museu, a exposição vai contar com fotos de estatuetas, colares, armas e cestos que estão no acervo do espaço cultural.

O gestor da Casa, Igor Tiago, que participou do programa “Isso é Bahia”, da rádio A TARDE FM, afirma que a mostra vai funcionar em duas fases. “Nesse primeiro momento, vamos expor as obras que foram trazidas por Pierre Verger e fazem parte do acervo original da casa. E em um segundo, a gente vai trazer as peças afro-brasileiras”, destaca. Todas as peças foram fotografadas pelos artistas Lucas Lago e Lucas Feres em diversos ângulos, para proporcionar diferentes olhares ao público.

Para Igor, a população ainda desconhece o equipamento cultural. “A Casa do Benin tem um acervo riquíssimo para a cultura afro-brasileira. Poucas pessoas conhecem, apesar de ser um espaço totalmente gratuito, É de grande importância, nesse momento de pandemia em que as pessoas não podem visitar o espaço, que a gente leve um pouco dessa cultura beninense, dessa cultura africana e afrodiaspórica, para a casa das pessoas”, conta.

Conforme o gestor, o desconhecimento acontece não só por falta de interesse, mas também por falta de acesso. “Às vezes, não chega para as pessoas em termos de divulgação”, explica. Um dos objetivos da iniciativa é justamente democratizar o acesso e chegar a mais pessoas. “E nossa mostra vem para tentar ocupar esse lugar do desconhecido por alguns e do desinteresse de outros”, completou.

Inaugurada em 1988, a Casa do Benin resultou do intercâmbio mantido entre a Bahia e o país africano Benin, através da cidade de Cotonou. A casa abriga uma coleção de objetos e obras de arte da região do Golfo do Benin, de onde veio a maioria dos negros que povoaram o Recôncavo Baiano. A maior parte do acervo foi colecionada pelo antropólogo e fotógrafo francês Pierre Verger em suas andanças pelo continente africano.

Além da mostra, está disponível no canal do YouTube da Fundação Gregório de Mattos, uma série sobre a Casa do Benin. Lá é possível encontrar dois episódios: A Origem e A Arquitetura. Ainda neste mês, está previsto o terceiro episódio, que vai falar sobre acervo, Pierre Verger, arte contemporânea e arte africana. A casa tem também parceria com a embaixada do Benin para recatalogação e identificação de algumas peças do museu.

Reabertura

Os museus e equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e Fundação Gregório de Mattos (FGM) irão permanecer fechados, mesmo com o início da fase dois da retomada das atividades, que permite a reabertura de desses espaços, bem como de galerias de arte e centros culturais.

Os espaços só devem reabrir a partir da fase três da retomada, quando, a depender da evolução do novo coronavírus da cidade. Igor explicou que a Casa do Benin está se preparando para a reabertura. “Estamos providenciando o material de higienizarão e proteção, e a equipe está sendo também orientada para fazer o atendimento de maneira mais segura. A data da reabertura ainda não tem previsão”, finaliza.

Confira entrevista completa:

Da Redação Fechada durante a pandemia, Casa do Benin lança mostra virtual

