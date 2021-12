Exposições preservam a tradição dos presépios em Salvador

Quem, na tradição cristã, não se emociona com o presépio natalino? A simbologia que emana das figuras do Menino Jesus na manjedoura; a Virgem Maria e São José, na gruta ou curral; os Reis Magos e a estrela guia de Belém; os pastores e anjos anunciadores, além de animais como burro, boi, o galo e as ovelhas, guardam encantos que atravessam muitos séculos.

Na capital baiana, visitar museus e mosteiros é uma excelente oportunidade de conferir as diversas manifestações artísticas em torno dos presépios, que, apesar do consumismo da época, sinalizam para o verdadeiro sentido do Natal para os católicos.

O Mosteiro de São Bento, por exemplo, promove a quarta exposição de presépios vindos de 25 países, como França, Bolívia, Rússia, Itália, Alemanha e Israel. As belas obras são confeccionadas em papel machê, madeira, porcelana, biscuit, gesso, pedras e até barbante trançado.

A exposição fica até amanhã, das 13h30 às 17h. É muito interessante perceber como cada cultura empresta características aos personagens do presépio. Em alguns é tão evidente a “cor local” que não é preciso nem mesmo olhar a placa do país.

Cerâmica

Os presépios baianos não fogem à regra. Quem for visitar a exposição A Ponte Lúdica - Meu Pedacinho no Presépio, do Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, no Pelourinho, vai se encantar com as manifestações da matriz africana nos cabelos dos personagens bíblicos. Não faltam a estética dos rastafári e dos black power.

Trata-se de um presépio montado a partir das peças de cerâmica produzidas nas oficinas realizadas em outubro e novembro com escolas e instituições sociais, a exemplo da Escola Municipal Vivaldo Costa Lima, Instituto de Cegos da Bahia e o grupo da terceira idade do Multicentro de Saúde da Liberdade – Bezerra Lopes.

A mostra, que fica em cartaz até o dia 6 de janeiro, de terça a sexta, das 12 às 18 horas, e sábados, domingos e feriados, das 12 às 17 horas, é resultado do projeto realizado em parceria com o ceramista uruguaio Sérgio Centurión.

Renata Alencar, coordenadora do Museu Udo Knoff, destaca que uma média de 150 pessoas, de 5 a 85 anos, participou das oficinas.

Rústico e delicado

O resultado encheu os olhos do ceramista uruguaio, há 16 anos radicado na Bahia. Rústico e delicado, tem como curiosidade a quantidade de camelos e porcos. Não faltam dinossauros, patos e até cágados. O universo e imaginário das crianças se fizeram presentes na exposição.

Emocionado, Sérgio Centurión conta que a manjedoura criada por uma das crianças do Instituto dos Cegos, após o conceito da construção do presépio, conseguiu expressar de forma simples, mas muito representativa, o nascimento de Cristo.

Celso Oliva

A arte do arquiteto e engenheiro Celso Oliva, que virou estudioso da confecção de presépios, pode ser vista em dois museus: no de Arte Sacra, através da exposição Presépio do Imaginário Lúdico de Celso Oliva, com cerca de 50 peças, e no Museu da Misericórdia, que traz duas peças da coleção do artista.

A museóloga do Museu da Misericórdia, Osvaldina Cezar, afirma que uma das peças é do próprio Celso (falecido). O outro presépio é da mineira Elisa Pena.

A filha de Celso Oliva, Ana Maria Oliva, diz que seu pai, criador do extinto Museu do Presépio, que funcionava no Rio Vermelho, herdou do avô o amor aos presépios.

Exposição A Ponte Lúdica - Meu Pedacinho no Presépio/ ter a sex, 12 às 18h, sáb, dom e feriados, 12 às 17h / Até 6 de janeiro/ Museu Udo Knoff / ((71) 3117-6389) / Rua Frei Vicente, 03, Pelourinho / grátis

Exposição Beneditina de São Bento / qui e sex, das 13h30 às 17h /Até amanhã / Lgo São Bento, 1, centro / R$ 10 e R$ 5

Natal da Misericórdia / Seg a sáb, das 10h às 17h, dom, das 9h às 13h. Até 6 de janeiro/ Museu da Misericórdia/ Rua da Misericórdia, nº 6, Pelourinho / Entrada franca

Presépios do Imaginário Lúdico de Celso Oliva/ Seg a Sex, DAS 11h30/17h30/ Até 31 de janeiro/ Museu de Arte Sacra/ R. do Sodré, S/N - Centro/grátis

