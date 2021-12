Exposição Word Press Photo chega a Salvador

A imagem de um refugiado passando um bebê sob uma cerca de arame farpado na fronteira entre a Sérvia e a Hungria, do australiano Warren Richardson, vencedor do World Press Photo (WPP), em 2016, é apenas um dos registros impactantes da exposição que a Caixa Cultural traz a Salvador, pela primeira vez.

Imperdível, a mostra World Press Photo, inédita em Salvador, expõe as imagens mais representativas do fotojornalismo mundial no ano de 2015. Fotos que foram veiculadas nos mais importantes jornais do mundo.

O grande público pode conferir 164 fotografias escolhidas no 59º concurso da organização, sediada em Amsterdã, na Holanda, desta quarta-feira, 14, até o dia 29, das 9 às 18 horas.

Tragédia no mar

São imagens de tirar o fôlego. Algumas causam um misto de sentimentos como dor, tristeza, desolação e revolta. É o caso das fotos do italiano Francesco Zizola, que passou três semanas, de agosto a setembro de 2015, a bordo da embarcação dos Médicos Sem Fronteiras, documentando a operação de socorro a imigrantes da costa líbia.

Quase sentimos o cheiro do mar, o vento frio, o suor dos corpos, o estreito contato físico e o odor putrefato que emana de algumas vestes (estima-se que em 2015 mais de 3.700 imigrantes morreram procurando atravessar o Mediterrâneo).

“Tentei corrigir um erro que nós, jornalistas, muitas vezes fazemos: a tendência de definir o fato histórico desta imigração massiva indicando basicamente números”, afirma Francesco, por e-mail, da Palestina. “Uma vez que fui no barco de pesquisa e socorro, decidi que era tempo de dar aos imigrantes a identidade deles mesmos”, ressalta.

“Em três semanas eu vi mais de 3.000 pessoas salvas de morte certa. Estou incluindo meninos e mulheres. Com a minha lente procurei o medo e o desejo de salvação da humanidade personificados nos corpos e nos olhares deles”, finaliza.

Único brasileiro

Além do Complexo do Alemão, fotografado pelo espanhol Sebastián Liste, o Brasil também está representado na mostra pelo fotógrafo paulista Mauricio Lima, que foi premiado em duas categorias nesta edição da WPP e que já havia se sagrado vencedor do Prêmio Pulitzer (2016), pela cobertura da crise dos refugiados do Oriente Médio rumo à Europa.

Mauricio é o primeiro brasileiro a ser premiado duplamente numa mesma edição da WPP. O fotógrafo faturou o primeiro lugar na categoria Notícias Gerais, com a imagem de um adolescente de 16 anos, militante do Estado Islâmico, ferido na guerra da Síria. Além disso, seu registro de um grupo de crianças da tribo Munduruku brincando no Rio Tapajós, no Pará, alcançou o segundo lugar na categoria Vida Cotidiana.

Calendário

Rafael Ferraz, coordenador geral da exposição, chama atenção para o fato de que as fotografias, além das referências estéticas, “são registros da história contemporânea”.

A mostra acontece no Rio de Janeiro há 10 anos. “Espero que agora se estabeleça no calendário cultural da cidade”, afirma.

adblock ativo