Exposição traz a magia dos cartões postais, no Pelourinho

“A Magia Natalina nos Postais” é o nome da nova exposição que o Museu Tempostal (Pelourinho) abre na próxima terça-feira, 10, às 10h. A mostra é composta por 50 cartões postais com imagens e mensagens natalinas de diversos países. Na ocasião, também será realizada uma oficina de cartões de Natal com técnicas diversas.

De acordo com as museólogas Aiala Gonçalves e Lorena Ribeiro, o objetivo é resgatar a antiga tradição do envio de cartões postais nesse período considerado tão especial para a reaproximação das pessoas que são importantes em nossas vidas e para a celebração da amizade, do amor, da vida.

“Pensando nisso, o museu convida para conferir a exposição e registrar fotos dos postais e compartilhar com amigos e familiares. A exposição promete encantar as pessoas de todas as idades ao apresentar as cores, luzes, sonhos e magia dessa época tão especial do ano”, completam as museólogas.

