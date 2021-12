Exposição traça panorama da arte baiana dos últimos 40 anos

Colocar lado a lado obras de artistas de diferentes estilos e épocas é uma forma de propiciar o diálogo de gerações. É justamente esta a proposta da exposição coletiva Tempo e Linguagens, que será aberta sexta-feira, 6, na Paulo Darzé Galeria de Arte, na Vitória.

A mostra fica em cartaz até 30 de dezembro e apresenta o trabalho contemporâneo de 19 artistas, entre baianos e aqueles que escolheram o estado para viver.

"A gente tentou reunir basicamente três gerações, que começaram a expor nos anos 1970, 1980 e 1990. São artistas que trabalham ou já trabalharam com a galeria, o que também está relacionado à nossa própria história de 32 anos", explica Thais Darzé, uma das organizadoras da mostra.

Entre os mais experientes, estão César Romero, Guache Marques, Justino Marinho, Almandrade, Sergio Rabinovitz. A turma que começou a expor nos anos 1980 é composta por Ayrson Heraclito, Caetano Dias, Bel Borba, Valuizo Bezerra, Florival Oliveira, Christian Cravo, Paulo Pereira e Zivé Giudice.

Já os que surgiram na década de 1990 são Almo, Iuri Sarmento, Maxim Malhado, Pico Garcez, Márcio Lima e Nadia Taquary, única mulher do recorte. "Essas gerações não são bem divididas, é uma espécie de passagem", completa Thais Darzé.

O leque de artistas faz uso de suportes diversos, como pinturas, esculturas, instalações, fotografias e objetos, uma amostra do que se produz contemporaneamente.

"Os artistas hoje estão muito livres, fazem mistura de materiais. Anos atrás eram mais presos à pintura. A fotografia ganhou muito mercado, objetos, instalações e, principalmente, vídeos. Nesse percusso houve uma mudança muito grande e eles são atuais em qualquer lugar do mundo", comenta o galerista Paulo Darzé.

Aparadores

A obra de Maxim Malhado, que flerta tanto com a poesia quanto com as artes visuais, é um exemplo dessa liberdade criativa. Na mostra, um dos trabalhos expostos por ele pode ser definido como um misto de escultura, objeto e instalação.

"São dois aparadores de madeira, com 16 pinturas em pequenos formatos, feitas com lápis de cor. As pessoas interagem com a obra e usam uma lupa para ver as pinturas", explica o artista, que usa a casa como inspiração.

"São vários tempos e linguagens. A mostra respeita a diversidade de cada um de nós", acrescenta o baiano de Ibicaraí. Nádia Taquary, cujo trabalho se situa entre a arte contemporânea e as joias gigantes, defende a importância de exposições como esta.

"É uma forma de a gente vivenciar o que temos hoje na cena artística, um panorama da produção atual que se faz na Bahia. Não contempla todos, porque a Bahia é muito mais do que isso, mas é um mergulhar na arte por diversos olhares".

Para Caetano Dias, que começou a expor individualmente em 1989, tratar de diferentes gerações é uma questão meramente burocrática.

"A arte transcende isso. Estão todos aqui e agora produzindo, somos todos contemporâneos e lidamos com questões contemporâneas, esse é nosso ponto de união", defende o artista, que em Tempo e Linguagens apresenta um trabalho da série Constelações, mescla de fotografia e chumbo.

