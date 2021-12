Exposição "Soterocores" entra em cartaz nas estações de metrô

Segue até o dia 29 de outubro, nas Estações Rodoviária e Lapa de Metrô, a exposição Soterocores. A apresentação tem como principal objetivo retratar, através das lentes de onze fotógrafos baianos, as cores, o cotidiano da população, e as belezas naturais da capital baiana.

A mostra, idealizada pelo curador Cláudio Colavolpe, aborda características peculiares da cidade de Salvador, permitindo que os visitantes percebam a pluralidade de cores presentes nos ambientes da capital. “A cidade é muito rica e colorida. O público poderá conferir a diversidade de cores presente na capital baiana, a partir da perspectiva e olhar de cada fotógrafo sobre os cenários, becos, ruas, avenidas e construções históricas”, explica Covalope.

O conteúdo da exposição Soterocores está disponível na íntegra, no site da CCR Metrô Bahia, e todos os clientes do metrô podem acessar as imagens da exposição por meio do computador ou um aparelho smartphone.

Além de proporcionar interatividade, as Exposições Virtuais em cartaz nos espaços do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas dão visibilidade aos artistas e têm a finalidade de valorizar as ações culturais que permeiam a cidade. Os eventos realizados ao longo do ano, que fazem parte do conjunto de ações do programa Vem pra Cá, têm visitação gratuita.

adblock ativo