Exposição sobre Santo Sudário chega a Salvador

O Shopping da Bahia recebe até 30 de junho a exposição internacional Quem é o Homem do Sudário?, que traz uma estátua em tamanho real e um estudo sobre o manto que envolveu o Homem do Sudário.

A abertura da exposição acontece nesta quarta-feira, 13, com a presença de Dom Murilo Krieger, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, além do padre Alexandre Paciolli, curador da exposição e responsável pela sua execução no Brasil. A produção ficará no Estacionamento F e tem entrada gratuita.

